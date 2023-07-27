МОК відреагував на дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан за відмову потиснути руку росіянці, закликавши міжнародні федерації підходити до таких ситуацій із «більшою делікатністю».

Про це повідомляє видання France 24.

«Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов’язаних з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами», — йдеться в заяві МОК.

Нагадаємо, 27 липня українська шаблістка Ольга Харлан перемогла Анну Смирнову у першому раунді чемпіонату світу. Після поєдинку росіянка, яка виступає під нейтральним прапором, подала українській чемпіонці руку, але та відмовилася її тиснути. Через це Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала українську спортсменку.

На скандал уже відреагували радник глави Офісу президента Михайло Подоляк та голова МЗС Дмитро Кулеба. Останній закликав скасувати дискваліфікацію фехтувальниці та допустити її до змагань.

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