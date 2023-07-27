28 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 28 липня

Сьогодні — День хрещення Київської Русі — України. Волею князя Володимира в цей день у 988 році відбулось масове хрещення жителів Києва, а згодом інших міст Київської Русі. Так християнство стало державною релігією Русі на заміну язичництву.

Також сьогодні в Україні відзначають День Української Державності. Свято запровадили у 2021 році до 30-річчя незалежності. Народні депутати вказували, що свято «сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави».

Нове свято має стати ще одним засобом протидії московській пропаганді, яка не вважає українців окремим народом від «руських». При ухваленні свята наголошувалось, що Україна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України.

Перу святкує День Незалежності (від Іспанії, 1821).

У Сан-Марино — День визволення.

В Канаді — День пам’яті Великого перевороту. Він вшановує події також відомі як Вигнання акадців, Велике вигнання, або Велика депортація — примусове виселення британцями жителів канадсько-американського регіону Акадія у 1755—1764 роках. Воно спричинило загибель тисяч людей

Також сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом.

Яке релігійне свято 28 липня

Сьогодні православні віряни вшановують Володимира Великого. А також — ранньохристиянських святих мучеників Кирика й Улиту.

День ангела 28 липня

Іменини сьогодні святкують Василь, Володимир, Петро.

Які історичні події стались 28 липня

1656 — почалася Варшавська битва — армія Речі Посполитої в союзі з Кримським ханством протистояла шведсько-бранденбурзьким військам.

1765 — в Петербурзі видали указ про ліквідацію полкового устрою на Слобожанщині.

1821 — Перу оголосила незалежність від Іспанії.

1858 — відбитки пальців вперше використали для ідентифікації.

1862 — початок золотої лихоманки у Монтані (США).

1868 — в США ухвалили 14-ту поправку до Конституції, яка забезпечує громадянство будь-якій людині, яка народилася на території США.

1896 — у Флориді (США) засновано місто Маямі.

1914 — почалась Перша світова війна.

1980 — у Москві під час Олімпіади пройшов багатотисячний похорон автора та виконавця пісень, актора Володимира Висоцького.

1992 — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з’являтися на телебаченні.

1994 — у Молдові ухвалили конституцію.

2014 — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Хто народився 28 липня

1804 — Людвіг Фейєрбах, німецький філософ.

1810 — Аполлон Мокрицький, український живописець і педагог.

1866 — Беатрікс Поттер, англійська дитяча письменниця, художник.

1880 — Володимир Винниченко, український письменник, політичний діяч, перший голова Генерального секретаріату УНР.

1887 — Марсель Дюшан, французький та американський художник, скульптор, теоретик мистецтва, шахіст.

1899 — Іван Сила, український борець, силач, артист цирку.

1922 — Жак Пікар, швейцарський океанолог, один з двох людей, хто побував на дні Маріанської западини.

1943 — Річард Вільям Райт, британський співак, піаніст, продюсер, композитор, учасник гурту Pink Floyd.

1954 — Стів Морс, американський гітарист, учасник гурту Deep Purple.

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