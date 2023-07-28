Перші танки Abrams прибудуть в Україну у вересні — ЗМІ

Перші американські танки Abrams, ймовірно, прибудуть в Україну у вересні цього року.

Про це пише Politico з посиланням на джерела серед представників Пентагону, промисловості і помічника в Конгресі США.

У серпні Штати планують відправити Abrams до Німеччини, де вони пройдуть остаточну модифікацію. Після цього їх почнуть передавати Україні. Це будуть старіші моделі M1A1 замість сучасної версії A2, доставка яких зайняла б рік.

Джерела зазначають, що перша партія складатиметься з шести-восьми танків. А загалом США планують передати Україні 31 танк, що дорівнює одному батальйону.

«Ми, безумовно, працюємо над тим, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше», — сказав виданню речник Пентагону полковник Мартін О’Доннелл. Обговорювати деталі щодо термінів він відмовився.

Додають, що перед використанням Abrams українські військові мають завершити 10-тижневі навчання на танках у Німеччині. У Пентагоні зазначили, ці тренування добігають кінця у серпні.

Раніше Chas News розповідав, що відомо про танки Abrams, які Україна очікує від США.

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