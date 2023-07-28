В окупованому Шахтарську загорілася нафтобаза росіян (фото, відео)

У ніч на 28 липня у захопленому Шахтарську Донецької області сталася пожежа на нафтобазі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За словами очевидців, вибухи на нафтобазі почалися близько третьої години ночі.

ЗМІ пишуть, що пожежа нібито почалася після нічного ракетного удару. Про постраждалих не повідомляють.

Інших деталей інциденту наразі не відомо.

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