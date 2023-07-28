«Вагнерівців» у Білорусі використовують для нагнітання ситуації — ДПСУ

Російських «вагнерівців» на території Білорусі використовують для нагнітання ситуації на кордоні.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, наразі чисельність найманців та їхнє місцерозташування загрози для України не становить.

«Зараз бачимо, що вони більше нагнітають ситуацію, в тому числі стосовно країн Європейського союзу. Це такий собі один із факторів впливу, який вони продовжують використовувати», — сказав Демченко.

Він наголосив, що зараз ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована. Прикордонники не фіксують поблизу кордону якогось переміщення техніки чи особового складу. Але військові продовжують стежити за «вагнерівцями».

«Підрозділи розвідки, в тому числі розвідки Держприкордонслужби продовжують відстежувати умови їхнього перебування, як вони будуть у подальшому залучені, і наскільки вони становитимуть загрозу Україні», — додав Демченко.

Водночас моніторингова група «Беларсукі Гаюн», що 28 липня до країни прибула 13-та колона «вагнерівців», яка налічує щонайменше 80 одиниць автомобільної техніки. Деякі автівки рухаються зі зміненою задньою частиною, на яку нанесено хрест, як санітарна машина.

https://t.me/Hajun_BY/7161

За даними Держприкордонслужби, станом у Білорусі перебувають трохи більше 5 тис. російських найманців «ПВК Вагнер».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.