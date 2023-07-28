«Ракети долітають усюди»: Повітряні Сили відреагували на ідею відновити цивільні авіаперельоти в Україні

У Повітряних силах скептично оцінюють можливість відновлення цивільних авіарейсів в Україні під час воєнного стану.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Тут важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Бачте, ми мали зерновий коридор, з якого росія вийшла одноосібно. Вони що, з росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори?», — сказав він.

Ігнат наголосив, що невідомо як страхувати життя пасажирів та літаки, якщо «над головою літають ракети».

«У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з’явитись ракети, ворожі дрони. Скільки летить «Кинжал», всі прекрасно знають» — сказав речник.

За його словами, практика Ізраїлю, де попри війну літає цивільна авіація, не актуальна для України, оскільки у нас дуже велика територія. Тоді як в Ізраїлі ППО може повністю закрити небо.

Також у Повітряних Силах скептично ставляться до відкриття аеропорту в Ужгороді, де літаки злітають фактично в повітряний простір Словаччини. Ігнат зауважив, що росіянам нічого не завадить вдарити по злітно-посадкових смугах та заявити, що там нібито перебувала «західна техніка».

«Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною станом на зараз, і думаю, ще не скоро його відкриють», — резюмував Ігнат.

Раніше Chas News повідомляв, що лоукост Ryanair розглядає варіант відновлення авіарейсів в Україну до кінця року, навіть попри війну.

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