В одеському Будинку профспілок стався вибух: є загиблий (фото)

Удень 28 липня в Одесі у Будинку профспілок стався вибух.

Про це повідомили у Поліції Одеської області.

Попередньо, через необережне поводження вибухнула граната. Наразі відомо про одного загиблого.

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху у Будинку профспілок, детальну інформацію нададуть згодом. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби.

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