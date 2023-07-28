В Україні з’явиться 20 тисяч нових робочих місць, – Шмигаль

В Україні з’явиться 20 тисяч нових робочих місць. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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Один із ключових векторів роботи уряду – це допомога підприємництву. У країні діє програма “єРобота” та напрямок “Власна справа”.
Глава Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що за рік реалізації проекту погоджено видачу понад 6 тисяч державних грантів на загальну суму 4,5 млрд грн. Це дозволить створити близько 20 тисяч нових робочих місць.
“Безповоротні гранти бізнесу – це реальна інвестиція уряду, яка сприяє зростанню підприємницької активності, генерує додану вартість, змінює структуру експорту, це нові робочі місця, гарантія соціальної стабільності, розвиток громад”, – наголосив прем’єр-міністр.
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