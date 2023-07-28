В університеті Франка відреставрують аварійний скляний дах

У Львівському національному університеті імені Івана Франка планують відреставрувати скляний дах.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє керівник пресцентру ЛНУ Олег Вівчарик виданню «Твоє місто».
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Нещодавно скло від декількох сегментів ліхтаря випало в актову залу. Товщина і якість скла не відповідає сучасним вимогам безпеки – особливо в час повномасштабної війни через ударні хвилі від вибухів.
Вартість робіт складає понад мільйон гривень. Джерела фінансування в університеті наразі не назвали. Вартість формували на основі тендерних процедур, проведених у системі Prozorro.
Роботи планують завершити до початку навчального року.
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