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В університеті Франка відреставрують аварійний скляний дах

28.07.2023

У Львівському національному університеті імені Івана Франка планують відреставрувати скляний дах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє керівник пресцентру ЛНУ Олег Вівчарик виданню «Твоє місто».

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Нещодавно скло від декількох сегментів ліхтаря випало в актову залу. Товщина і якість скла не відповідає сучасним вимогам безпеки – особливо в час повномасштабної війни через ударні хвилі від вибухів.

Вартість робіт складає понад мільйон гривень. Джерела фінансування в університеті наразі не назвали. Вартість формували на основі тендерних процедур, проведених у системі Prozorro.

Роботи планують завершити до початку навчального року.

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