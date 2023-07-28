Представники МАГАТЕ зафіксували вибухи біля Запорізької АЕС: що відомо

У районі окупованої Запорізької АЕС чули вибухи. Їх зафіксували експерти місії МАГАТЕ.

Про це на брифінгу розповів голова Держатомрегулювання Олег Коріков.

Зокрема, звуки вибухів на станції чули 26 та 27 липня. Крім того, на території ЗАЕС виявили міни.

«Останнім часом ми маємо інформацію від представників МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, про те, що ідентифіковані міни. Остання інформація була про те, що чули вибухи 26 і 27 липня», — сказав він.

Коріков додав, що загроза надзвичайної ситуації на ЗАЕС продовжує зростати. Зараз немає впевненості, що системи безпеки на станції справні. Через окупацію росіянами належне технічне обслуговування цих систем відсутнє.

Крім того, зараз на станції непередбачуваний і некваліфікований персонал росіян. За правилами, експлуатуюча організація-оператор має контролювати, аби доступ на АЕС отримував виключно той персонал, що бере безпосередню участь в безпечній експлуатації станції.

«Наразі ж доступ контролюється окупантами й вони на свій розсуд надають доступ тому, кому вважають за потрібне. Таким чином, окупанти перетворили ЗАЕС на мілітаристську базу. Там є зброя, вибухівка, військова техніка, мілітаристський персонал. Це все не має нічого спільного із забезпеченням ядерної традиційної безпеки», — додав Коріков.

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