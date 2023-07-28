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Річниця теракту в Оленівці: підозру вручили начальнику та інспектору колонії, де тримали військових ЗСУ

28.07.2023

Правоохоронці зібрали доказову базу на колишнього керівника та інспектора окупаційної Оленівської колонії. Зловмисники причетні до масових знущань над українськими військовополоненими.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, що до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час захоплення регіону він вирішив співпрацювати з росіянами.

За даними слідства, керівник так званої «Волноваської виправної колонії» в Оленівці та його підлеглий жорстоко поводилися з українськими військовополоненими, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Часто тортури розпочиналось одразу ж після прибуття полоненого до колонії.

Керівник колонії давав вказівки щодо конвоювання та охорони полонених, а також віддав накази про переміщення військових до так званого «Дисциплінарного ізолятору». Там працівники систематично жорстоко поводились з бранцями.

До не менш ніж 100 українських захисників застосовували фізичне, психологічне та сексуальне насильство з постійними погрозами «повільного» вбивства. Окупанти намагалися принизити та образити військових за їх участь у війні.

Правоохоронці повідомили обом фігурантам про підозру за жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних в розшук та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.

Річниця теракту в Оленівці: що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 29 липня російські окупанти жорстоко вбили українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Загинули щонайменше 53 українських захисників. Серед полонених були бійці полку «Азов».

У розвідці повідомили, що окупанти не мали наміру провести обмін військовополоненими. І аби приховати неналежні умови та форми допиту українських військовослужбовців  умисно знищила полонених.

В Управлінні інформаційної політики Офісу генерального прокурора розповіли, що за результатами експертизи вибух спричинило застосування реактивного термобаричного гранатомета.

Наразі вдалось ідентифікувати 33 особи з загиблих, яких повернули в Україну. Інші  24 повернутих тіла намагаються верифікувати.

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