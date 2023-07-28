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Німеччина передала Україні ще шість зеніток Gepard

28.07.2023

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляє пресслужба уряду ФРН.

Так, до пакету увійшли:

  • 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (раніше передано 8),
  • 6 зенітних самохідних установок Gepard (було 40) і 15 тис. боєприпасів до них
  • 2600 димових артилерійських снарядів калібру 155 мм,
  • 20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun,
  • 13 розвідуальних дронів Vector, вісім карет швидкої допомоги,
  • вісім стоматологічних стерилізаторів.

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