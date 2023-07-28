Німеччина передала Україні ще шість зеніток Gepard

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляє пресслужба уряду ФРН.

Так, до пакету увійшли:

10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (раніше передано 8),

6 зенітних самохідних установок Gepard (було 40) і 15 тис. боєприпасів до них

2600 димових артилерійських снарядів калібру 155 мм,

20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun,

13 розвідуальних дронів Vector, вісім карет швидкої допомоги,

вісім стоматологічних стерилізаторів.

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