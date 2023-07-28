У Білорусі збудували ангари для «Іскандерів»: вони можуть нести ядерні ракети (фото)

У Білорусі завершили будівництво ангарів для ракетних комплексів «Іскандер», які можуть нести ядерні боєголовки. Про це повідомляє Федерація американських учених (FAS) з посиланням на супутникові знімки.

Ангари звели на території 465-ї ракетної бригади у місті Осиповичі у центрі країни. За даними FAS, будівництво розпочалося у жовтні 2022 року та завершилося у квітні 2023 року.

На знімку Maxar від 4 липня 2023 року видно 4 пускові установки «Іскандер» (або транспортери) і дві машини підтримки меншого розміру за межами гаража. При цьому відсік для зберігання ракет на одній із пускових установок відкритий.

Новий об’єкт розташований за 7 км від військового полігону та за 12 км від складу зброї, де може відбуватися потенційна модернізація тимчасового сховища ядерних боєголовок. Крім того, відстань від ангару до наметового табору ПВК «Вагнер» у селі Ціль складає 16,5 км.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» нагадує, що 465-а ракетнаї бригади ЗС Білорусі отримала «Іскандери» на початку лютого. За даними аналітиків, їх спочатку розмістили в тимчасових боксах — фактично просто під навіс і тому будівництво для них ангару було необхідністю.

Водночас у квітні розрахунки цієї бригади проходили практичну підготовку в рф, під час якої вивчали питання зберігання та застосування тактичних ядерних боєприпасів.

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