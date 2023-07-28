Парламент підтримав звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури

Верховна Рада підтримала звільнення з посади міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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За звільнення проголосував 321 депутат, двоє висловилися проти. Питання щодо призначення нового очільника МКІП не стоїть на порядку денному та, найімовірніше, не буде до кінця липня, каже Железняк.

Заяву про звільнення Ткаченко написав ще 21 липня. Напередодні президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю розглянути питання заміни керівника Мінкульту.

Президент Зеленський запропонував знайти позабюджетні кошти на культурні проєкти, які справді потрібні, і закликав використовувати ресурси бюджетів «справедливо й правильно»: «Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають – спочатку перемога».

Це сталося після того, як 20 липня Ткаченко заявив, що вважає доречною добудову музею Голодомору за 500 мільйонів гривень під час війни: «Якщо хтось говорить про те, що музей не потрібно будувати під час війни, хай наведуть аргументи, крім того, що потрібно витрачати кошти на відновлення. Вони є. Відновлення триває. Так само потрібно витрачати кошти», – сказав Ткаченко.

Крім того, він підтримав виділення близько 400 мільйонів із держбюджету на кіно й серіали (зокрема «Смт Інгулець», який збирається знімати компанія телеведучого Юрія Горбунова). Також міністр культури ініціював заміну радянського герба на щиті «Батьківщини-матері» на український тризуб до Дня Незалежності (кошти надасть великий бізнес).