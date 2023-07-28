Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Німеччина передала українській армії новий пакет допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє інтернет-видання “ГОРДОН”.

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У німецькому уряді поінформували, що Німеччина передала Україні шість установок Gepard 1А2 (загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ – 46) і понад 15 тис. боєприпасів до них.

Крім того, Україна отримала 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (загалом – 18 машин), 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (доправили вперше), 13 розвідувальних дронів Vectror і 2,6 тис. димових снарядів калібру 155 мм.

Також українським військам передали машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори (по вісім одиниць).