Російські кораблі погрожують суднам, які рухаються у бік України (аудіо)

Російські військові кораблі погрожують цивільним суднам, які рухаються Чорним морем у бік України. Перехоплення однієї з таких розмов опублікувала Держприкордонслужба.

На записі російські військові спочатку запитали національну приналежність судна і чи перевозить воно зброю, а потім озвучили свої погрози.

«Я попереджаю вас про заборону руху до портів України. Також, перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні. Прийом», — говорять росіяни.

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Нагадаємо, після виходу росії із «зернової угоди» міноборони рф заявило, що розглядатиме усі судна в Чорному морі, які прямують в українські порти, як потенційних перевізників вантажів військового призначення і такими, що становлять загрозу.

Після цього Міноборони України випустило аналогічну заяву на адресу суден, що рухаються до російських портів.

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