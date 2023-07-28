Суд заарештував Рівненського воєнкома, який побив битою підлеглого

28 липня Рівненський міський суд відправив до СІЗО без права внесення застави керівника Рівненського обласного військкомату Сергія Луцюка.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Посадовцю інкримінують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Сергія Луцюка співробітники ДБР затримали 27 липня. За даними слідства, він разом зі воєнкомом одного з районів області побив свого підлеглого — водія стрілецької роти, який планував доповісти про їхні порушення. Через це вони побили чоловіка битою і змушували «вимолювати пробачення» на колінах. Усе це знімали на телефон.

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