Зеленський ветував виділення 574 млн грн на добудову музею Голодомору

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт № 9437 про виділення додаткових 573,9 млн грн на добудову Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

На сторінці документа на сайті Верховної Ради зазначено, що він повернутий з пропозиціями президента. Текст самих пропозицій поки не опублікований.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада підтримала внесення змін до Держбюджету на 2023 рік, якийи передбачалося виділення коштів на завершення будівництва музею. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук тоді стверджувала, що «ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік».

Водночас виділення такої великої суми в умовах повномасштабної війни викликало хвилю критики у суспільстві.

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