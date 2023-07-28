KOLA випустила нову пісню “Під крилом” – ВІДЕО

Українська співачка KOLA презентувала новий кліп на ліричну пісню “Під крилом”.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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“Заховай! Заховай туди, де буде затишно, де буде тиша та спокій… під свої крила, які сповнені любові. Щоденно ми всі живемо в стані стресу, всім нам хочеться заховатися кудись, в якесь таке місце, де б ми змогли побути в безпеці, у тиші… Де ми б змогли не думати про щоденні справи, не дивитися на телефон, не чути повідомлення та просто сховатися і почути себе, свої думки. В мене перед очима малиновий сад, де мені затишно та спокійно, там прохолодно й тихо, і навкруги тільки малина… Я часто занурююсь під крило цього спогаду… А який є затишний спогад у тебе?” – зазначає артистка в описі до кліпу.
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