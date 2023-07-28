У центрі Таганрогу пролунав потужний вибух: що відомо (фото, відео)

У центрі російського Таганрогу пролунав потужний вибух. Місцева влада каже, що його спричинила ракета.

За даними Baza, вибух стався близько 16:00 на подвір’ї Державного банку, де утворилася вирва 5 на 5 метрів. Shot пише, під завалами ресторану «Чехів сад» знаходяться люди. У будівлях поряд повилітали вікна.

Аstra припускає, що над місто могли збити безпілотник. Водночас ростовський губернатор Василь Голубєв стверджує, що біля кафе вибухнула ракета.

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Держагенство повідомляє, що, за попередніми даними, постраждали 15 людей, у них легкі травми.

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