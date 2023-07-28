Гранти від Мінцифри та EU4Business: як отримати €25 тис. на розвиток бізнесу

Український фонд стартапів запускає грантову програму для українських підприємців. Фінансування для її реалізації надають Європейський союз та уряд Німеччини у рамках програми «EU4Business».

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Гранти у розмірі до €25 тис. Отримають 30 малих і середніх компаній, які створюють інноваційні продукти та послуги або хочуть розширюватися на експорт. Їх виберуть незалежні експерти. Загальний бюджет грантової програми складає — €750 тис.

Гранти від «EU4Business»: умови для участі у програмі

мати зареєстроване ТОВ;

не вести бізнес на тимчасово окупованих територіях, у росії, білорусі та інших країнах, які входять до санкційного списку;

мати від 11 до 100 найманих працівників;

заробляти не більше ніж €10 млн на рік;

не бути банкрутом та не мати боргів;

розробляти інноваційні продукти або мати потенціал працювати на експорт;

щонайменше 51% акцій бізнесу має належати українцям.

Ознайомитися з деталями та заповнити заявку на участь можна на сайті Українського фонду стартапів.

Дедлайн подання заявок — 18:00, 25 серпня 2023 року.

Крім того, ви охочі отримати грант можуть відвідати практичний воркшоп про деталі та умови проходження конкурсу, який відбудеться 8 серпня. Для участі треба зареєструватися до 6 серпня за посиланням.

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