Суд відпустив екснардепа Арістова під особисте зобов’язання

Печерський районний суд Києва призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання екснардепу від «Слуги народу» Юрію Арістову, який літав на Мальдіви за підробленими документами.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Нагадаємо, першими про відпочинок Арістова на Мальдівах написали журналісти проєкту «Слідство.Інфо». 25 липня він написав заяву про складання депутатського мандату, яку 27 липня задовольнила Верховна Рада.

Тоді ж ДБР повідомило Арістову про підозру у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України)

За даними слідства, нардеп підготував документи про необхідність надати йому дозвіл на службове відрядження на три дні «з метою поглиблення співробітництва з Литвою». До цих документів він вніс неправдиву інформацію про термін свого перебування за кордоном (авіаквитки на Мальдіви депутат придбав заздалегідь).

Перебуваючи за кордоном, він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів міста Києва і поїхав з родиною на Мальдіви.

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