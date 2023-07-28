У Донецьку завдано удар по будівлі так званого «мвс днр» (фото, відео)

28 липня у Донецьку було завдано удару по будівлі так званого «мвс днр». Про це повідомляють радник мера Маріуполя Петро Адрющенко та місцеві пабліки.

На опублікованих фото та відео видно, що у будівлі повибивало вікна та щонайменше пошкоджено фасад.

https://t.me/chasnews/20472

Нагадаємо, вибухи також чули у Ростовській області рф. В міноборони росії заявили, що сили ППО перехопили дві переобладнані в ударний варіант зенітні ракети від комплексу «С-200».

Уламки однією з них впали на художній музей у центрі Таганрогу, а другої — поряд з містом Азов у безлюдній місцевості.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.