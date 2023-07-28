Кирило Тимошенко порушив норми закону «Про запобігання корупції» — НАЗК

Колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко використовував повноваження у особистих інтересах та порушив визначені законом «Про запобігання корупції» обмеження щодо одержання подарунків. За ці порушення передбачена адміністративна відповідальність.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, перевірка виявила, що Тимошенко під час роботи в ОП підписав лист на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що насправді підлеглий мав виїхати за кордон для оформлення віз Тимошенку та його сину. Дозвіл врешті надали.

Такі дії Тимошенко в НАЗК кваліфікували за ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Також експосадовець протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі «Emili Resort», двічі з яких — разом з дружиною і сином. У своїх поясненнях Тимошенко підтвердив, що дійсно користувався послугами готелю, проте не зміг надати підтвердження оплати проживання на понад 45 тис. грн.

Крім того, влітку 2022 року Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях авто Porsche Taycan. НАЗС стверджує, що для приховання цього факту були «штучно створені розрахункові документи». Про використання посадовцем елітного авто, оформленого на бізнесмена Веміра Давітяна, минулого року писала Українська правда.

Загальну вартість отриманих Тимошенком у подарунок послуг оцінили у понад 167 тис. грн. Такі його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

У результаті НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо Кирила Тимошенка. При цьому експосадовець не прийшов за протоколом в офіс антикорупційної установи, тож документи для ознайомлення йому направили поштою.

За вказані порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу, а також можливе внесення особи в Реєстр корупціонерів.

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