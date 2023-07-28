В СБУ показали, як дрони PD-2 шукають цілі для української артилерії (відео)

В СБУ показали, як аеророзвідники Центру спеціальних операцій «А» шукають цілі для української артилерії за допомогою розвідувальних безпілотників PD-2.

Два таких дрони українського виробництва нещодавно передав бійцям фонд «Повернись живим». Вартість одного пристрою становить 10 млн гривень.

PD-2 можуть залітати у «глибокі тили» росіян та корегувати по ним українську артилерію.

В СБУ розповіли, що лише за перші декілька днів використання цих безпілотників виявлено та знищено: ЗРК «Стріла-10М», гармату «Гіацинт-С», БМ-21 «Град», екіпаж БпЛА «Zala», САУ «Акація», САУ «Гвоздіка», автотехніку та ін.

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