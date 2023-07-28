29 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 29 липня
Сьогодні в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цей рід військ утворили у 2016-му і в тому ж році започаткували професійне свято.
Сили спеціальних операцій беруть участь у бойових діях, виконують розвідку, психологічні та антитерористичні операції, працюють з полоненими, ведуть розвідку.
В Румунії — День національного гімну.
У Молдові — День конституції.
У Таїланді — Національний день тайської мови.
У Норвегії — День пославлення святого Олафа, а на Фарерських островах — День святого Олафа.
У світі відзначають Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією.
А ще сьогодні — Міжнародний день тигра.
Яке релігійне свято 29 липня
Православні вшановують пам’ять священномученика Афіногена і десяти його учнів.
День ангела 29 липня
Іменини сьогодні святкують Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія, Яків.
Які історичні події стались 29 липня
626 — розпочалася десятиденна облога столиці Візантійської імперії Константинополя аварами і союзними їм племенами слов’ян, булгар і гепідов під час ірансько-візантійської війни.
1148 — завершена невдала чотириденна облога Дамаску хрестоносцями, що призвела до краху Другого хрестового походу.
1108 — Людовик VI став королем Франції.
1565 — королева Шотландії Марія Стюарт одружилася зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі.
1696 — козацьке військо за підтримки московських військ захопило турецьку фортецю Азов.
1776 — останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув’язненні 25 років.
1793 — перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко заснував форт та морський порт Йорк (нині — Торонто).
1836 — в Парижі урочисто відкрили Тріумфальну арку.
1874 — британець Волтер Вінгфілд запатентував розбірний тенісний корт.
1880 — у Феодосії відкрили картинну галерею імені Айвазовського.
1900 — італійський анархіст Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбив італійського короля Умберто I.
1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху.
1913 — утворено незалежну Албанію.
1914 — введена в дію перша трансамериканська телефонна лінія Нью-Йорк—Сан Франциско.
1957 — засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
1958 — президент США Дуайт Ейзенхауер підписав акт про утворення Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
1994 — Верховна Рада призупинила приватизацію в країні.
2010 — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї перекинувся пором — щонайменше 80 людей загинуло.
Хто народився 29 липня
1605 — Сімон Дах, німецький поет.
1793 — Ян Коллар, словацький поет.
1805 — Алексіс де Токвіль, французький письменник, історик, міністр закордонних справ.
1817 — Іван Айвазовський, український живописець-мариніст.
1865 — Андрій Шептицький, митрополит, голова УГКЦ.
1883 — Беніто Муссоліні, італійський політичний діяч, творець фашизму.
1887 — Михайло Садовський, український військовий та громадський діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.
1945 — Мірча Луческу, румунський футболіст, тренер.
1981 — Фернандо Алонсо, іспанський автогонщик, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.
1984 — Ганна Безсонова, українська гімнастка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор (2004, 2008).
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.