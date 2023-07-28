29 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 29 липня

Сьогодні в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цей рід військ утворили у 2016-му і в тому ж році започаткували професійне свято.

Сили спеціальних операцій беруть участь у бойових діях, виконують розвідку, психологічні та антитерористичні операції, працюють з полоненими, ведуть розвідку.

В Румунії — День національного гімну.

У Молдові — День конституції.

У Таїланді — Національний день тайської мови.

У Норвегії — День пославлення святого Олафа, а на Фарерських островах — День святого Олафа.

У світі відзначають Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією.

А ще сьогодні — Міжнародний день тигра.

Яке релігійне свято 29 липня

Православні вшановують пам’ять священномученика Афіногена і десяти його учнів.

День ангела 29 липня

Іменини сьогодні святкують Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія, Яків.

Які історичні події стались 29 липня

626 — розпочалася десятиденна облога столиці Візантійської імперії Константинополя аварами і союзними їм племенами слов’ян, булгар і гепідов під час ірансько-візантійської війни.

1148 — завершена невдала чотириденна облога Дамаску хрестоносцями, що призвела до краху Другого хрестового походу.

1108 — Людовик VI став королем Франції.

1565 — королева Шотландії Марія Стюарт одружилася зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі.

1696 — козацьке військо за підтримки московських військ захопило турецьку фортецю Азов.

1776 — останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув’язненні 25 років.

1793 — перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко заснував форт та морський порт Йорк (нині — Торонто).

1836 — в Парижі урочисто відкрили Тріумфальну арку.

1874 — британець Волтер Вінгфілд запатентував розбірний тенісний корт.

1880 — у Феодосії відкрили картинну галерею імені Айвазовського.

1900 — італійський анархіст Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбив італійського короля Умберто I.

1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху.

1913 — утворено незалежну Албанію.

1914 — введена в дію перша трансамериканська телефонна лінія Нью-Йорк—Сан Франциско.

1957 — засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

1958 — президент США Дуайт Ейзенхауер підписав акт про утворення Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

1994 — Верховна Рада призупинила приватизацію в країні.

2010 — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї перекинувся пором — щонайменше 80 людей загинуло.

Хто народився 29 липня

1605 — Сімон Дах, німецький поет.

1793 — Ян Коллар, словацький поет.

1805 — Алексіс де Токвіль, французький письменник, історик, міністр закордонних справ.

1817 — Іван Айвазовський, український живописець-мариніст.

1865 — Андрій Шептицький, митрополит, голова УГКЦ.

1883 — Беніто Муссоліні, італійський політичний діяч, творець фашизму.

1887 — Михайло Садовський, український військовий та громадський діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.

1945 — Мірча Луческу, румунський футболіст, тренер.

1981 — Фернандо Алонсо, іспанський автогонщик, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.

1984 — Ганна Безсонова, українська гімнастка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор (2004, 2008).

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