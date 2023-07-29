Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих до дев’яти осіб, поранено двох підлітків (фото)

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до дев’яти осіб, поранення отримали дві дівчини-підлітки.

Про це у Telegram повідомив Сергій Лисак голови Дніпропетровської ОВА.

«Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей — 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка. Медики кажуть — всі задовільні. Лікуватимуться вдома», — зазначив він.

Нагадаємо, 28 липня російські окупанти обстріляли Дніпро ракетами і влучили у багатоповерхівку та адмінбудівлю, де сталася пожежа.

За даними,Сергія Лисака, голови Дніпропетровської ОВА багатоповерхівка, по якій били окупанти, ще не була введена в експлуатацію, тому постраждали в основному будівельники.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни влучили у багатоповерхівки та будівлі СБУ.

Зранку 29 липня у Генштабі заявили, що росія обстріляла місто двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

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