«Слуга народу» Андрій Холодов у січні виїхав з країни і досі не повернувся — розслідування

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

За даними журналістів, нардеп перебуває із сімʼєю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Того дня він виїхав через пункт пропуску «Порубне» (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав з України. За даними джерел «Схем», щонайменше у червні та липні 2022-го, а також травні й липні 2023 року він перебував на Кіпрі. Саме там, як раніше зʼясували «Схеми», родина Холодових володіє маєтком — поблизу узбережжя в місті Лімасол.

Холодов жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. За весь 2022 рік він брав участь у половині голосувань у сесійній залі (46,75% голосувань). При цьому він дистанційно відвідує засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови, — підключається по відеозв’язку. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у 2023 році відпусток Холодову не надавали, відряджень за кордон не оформлювали.

Також журналісти з’ясували, що Холодов за кордоном розбудовує сімейний бізнес — його дружина стала співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

Нагадаємо, 28 липня суд відпустив екснардепа від «Слуги народу» Юрія Арістова під особисте зобов’язання. Раніше він літав на Мальдіви за підробленими документами.

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