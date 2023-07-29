Окупанти обстріляли територію зернового терміналу на Херсонщині

Напередодні, у п’ятницю 28 липня російські окупанти поцілили у територію зернового терміналу Бериславського району Херсонщини. Постраждало чотири людини.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Окрім терміналу, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Загалом за добу ворог 29 разів обстріляв область, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА.

По Херсону ворог випустив 11 снарядів.

Нагадаємо, 23 липня росіяни обстріляли касетними боєприпасами Часів Яр на Донеччині.

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