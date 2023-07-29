ЗСУ вжили заходів для захисту українських портів — Гуменюк

Збройні Сили України вжили заходів для захисту портової інфраструктури та забезпечення максимальної роботи протиповітряної оборони

Про це в ефірі телемарафону повідомила Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України.

«Сподіваємось, що вжиті заходи будуть досить ефективними, але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак за, можливо, новою тактикою», пояснила Гуменюк.

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