У Козачій бухті поблизу Севастополя вибухнув склад боєприпасів окупантів — розвідка (відео)

У п’ятницю ввечері, 28 липня у Козачій бухті поблизу окупованого Севастополя вибухнув ворожий склад боєприпасів. У ГУР кажуть, це диверсія.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце інциденту направили декілька машин швидкої допомоги та поліції.

У ГУР повідомляють, що у районі Козачої бухти дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

«Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на «тимчасовому складі» боєкомплекту рашистів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк підтвердив причетність спецслужби до підриву Кримського моста.

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