Спецпризначенці СБУ показали, як «спекли» російський «Солнцепьок» та іншу техніку (відео)

Воїни Центру спецоперацій «А» Служби безпеки показали результати своєї роботи по російських окупантах.
Відео оприлюднили у пресслужбі СБУ.
Бійці працювали по ворожих цілях дронами-камікадзе. Так, протягом тижня військові знищили:
- ТОС «Солнцепьок»
- 13 танків різних модифікацій
- вісім артилерійських систем і дві РСЗВ
- дві системи ППО та три РЕБ
- 11 бронеавтомобілів та 32 одиниці автомобільної техніки
- комплекс відеоспостереження
- 28 оборонних споруд і чотири вогневі позиції
Також спецпризначенці СБУ разом з артилеристами ЗСУ ліквідували 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.
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