Спецпризначенці СБУ показали, як «спекли» російський «Солнцепьок» та іншу техніку (відео)

Воїни Центру спецоперацій «А» Служби безпеки показали результати своєї роботи по російських окупантах.

Відео оприлюднили у пресслужбі СБУ.

Бійці працювали по ворожих цілях дронами-камікадзе. Так, протягом тижня військові знищили:

ТОС «Солнцепьок»

13 танків різних модифікацій

вісім артилерійських систем і дві РСЗВ

дві системи ППО та три РЕБ

11 бронеавтомобілів та 32 одиниці автомобільної техніки

комплекс відеоспостереження

28 оборонних споруд і чотири вогневі позиції

Також спецпризначенці СБУ разом з артилеристами ЗСУ ліквідували 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.

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