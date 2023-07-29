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Спецпризначенці СБУ показали, як «спекли» російський «Солнцепьок» та іншу техніку (відео)

29.07.2023

Воїни Центру спецоперацій «А» Служби безпеки показали результати своєї роботи по російських окупантах.

Відео оприлюднили у пресслужбі СБУ.

Бійці працювали по ворожих цілях дронами-камікадзе. Так, протягом тижня військові знищили:

  • ТОС «Солнцепьок»
  • 13 танків різних модифікацій
  • вісім артилерійських систем і дві РСЗВ
  • дві системи ППО та три РЕБ
  • 11 бронеавтомобілів та 32 одиниці автомобільної техніки
  • комплекс відеоспостереження
  • 28 оборонних споруд і чотири вогневі позиції

 

Також спецпризначенці СБУ разом з артилеристами ЗСУ ліквідували 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.

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