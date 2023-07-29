День Сил спеціальних операцій: Зеленський приїхав на передову до ССО (фото, відео)

28 липня президент Володимир Зеленський прибув на передові позиції бійців ССО на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначають, що Зеленський відвідав командний пункт тактичних груп ССО у Часовому Яру, аби привітати бійців з Днем Сил спеціальних операцій.

«Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу…Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне», — зазначив глава держави.

Додають, що президент заслухав доповідь командира про оперативну обстановку на місці, виконання завдань та потреби у військовій техніці.

Також Зеленський вручив бійцям відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» та орден Богдана Хмельницького І ступеня.

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