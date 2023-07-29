Доводитиму свою правоту в суді — Тимошенко про звинувачення НАЗК у зловживанні повноваженнями

Колишній заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко відповів на звинувачення НАЗК у використанні повноважень в особистих інтересах. Він заявив, що раніше відповів на всі запити агентства та подаватиме до суду.

Про це Тимошенко сказав у коментарі «Українській правді».

«Я відповів на всі запити й питання НАЗК більше ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року. І тут, після пів року мовчання, за декілька годин НАЗК закінчує всі перевірки і вирішує не брати до уваги всі мої відповіді та документи. Ну значить зустрінемось у суді, і там я буду доводити свою правоту», — заявив експосадовець.

Нагадаємо, НАЗК виявило, що на посаді заступника ОП Тимошенко підписав лист на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Але підлеглий поїхав оформлювати візи Тимошенку та його сину.

Також експосадовець протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі «Emili Resort», двічі з яких — разом з дружиною і сином.

Крім того, влітку 2022 року Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях елітне авто Porsche Taycan.

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