До Одеси прибула місія ЮНЕСКО, аби оцінити шкоду після російських обстрілів

В Одесу прибули представники ЮНЕСКО з місією для проведення оцінки шкоди, які завдали окупанти культурним і релігійним об’єктам.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

«Будуть працювати в Одесі чотири дні. Фіксуватимуть та документуватимуть наслідки атак російських терористів. Зі свого боку будемо всіляко допомагати роботі спеціалістів», — йдеться в повідомленні.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що після фіксації місія надасть поради, як можна ліквідовувати наслідки російських атак.

В ОВА нагадали, що через останні удари росіян по Одещині з 19 по 23 липня постраждали 28 пам’яток архітектури.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.