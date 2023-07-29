«Укрзалізниця» змінила курсування «гірських шатлів» зі Львова

«Укрзалізниця» тимчасово змінила курсування «гірських шатлів» зі Львова до Яремче, Татарова, Ворохти й Рахова через ремонт залізниці.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Так, поїзд №810/809 Львів — Рахів до 6 серпня щоденно відправлятиметься зі Львова о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. У зворотному напрямку він їхатиме о 14:34 і приїжджатиме до Львова о 20:35. З 7 до 11 серпня рейс не курсуватиме через ремонт, а з 12 серпня — продовжить курсувати за звичним розкладом.

Потяг №816/815 Львів — Рахів з 1 до 5 серпня відправлятиметься зі Львова, як зазвичай, о 15:22, але пізніше прибуватиме до Рахова — о 22:16. У зворотному напрямку рейс відправлятиметься о 03:48, а прибуватиме до Львова без змін о 10:10. Поїзд не курсуватиме з 6 серпня зі Львова та 7 серпня з Рахова. Рейс продовжить курсувати за новим графіком з 12 серпня зі Львова та 13 серпня в обидвох напрямках.

Також «Прикарпатський експрес» №807/808 Львів — Коломия з 29 липня тимчасово продовжить свій маршрут до Чернівців. Рейс відправлятиметься зі Львова, як й раніше, о 18:12, робитиме зупинку в Івано-Франківську з 21:33 до 21:36, у Коломиї —з 22:23 до 22:33, а прибуватиме у Чернівці о 23:35. У зворотному напрямку відправлятиметься з Чернівців з 30 липня о 05:10, робитиме зупинку у Коломиї з 06:14 до 06:24 (1-6 серпня: 06:14-06:34), в Івано-Франківську з 07:34 до 07:39, Львів 10:45.

Але 7 серпня поїзд відправиться з Чернівців о 04:57 (Коломия 06:14-06:34, далі звичним розкладом), а 8 серпня не курсуватиме в обидвох напрямках.

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