Окупанти заявили про атаку на залізницю між Херсонщиною й Кримом

У ніч на 29 липня Сили оборони нібито намагалися зруйнувати залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

Про це заявив гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо.

За його словами, ЗСУ нібито випустили по залізниці 12 ракет Storm Shadow, але усі збила ППО.

«Усі ракети збиті нашою ППО. В одному місці уламки дорогої іноземної зброї, переданої в руки київської кліки Заходом для «мирних цілей», трохи пошкодили будку обхідника і контактну лінію», — заявив Сальдо.

Водночас у соцмережах місцеві повідомляють, що проїзд через пункту пропуску «Чонгар» закритий з технічних причин.

При цьому підтверджень, що атака дійсно була, або роботи ППО Сальдо не надав.

Також ввечері 28 липня у Козачій бухті поблизу окупованого Севастополя вибухнув ворожий склад боєприпасів. У ГУР кажуть, це диверсія.

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