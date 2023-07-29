SpaceX вивела на орбіту найбільший у світі комерційний супутник (відео)

Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX успішно вивела найбільший у світі комерційний супутник Jupiter 3 на орбіту.

Про це пише Bloomberg.

Ракету запустили зі стартового майданчика SpaceX в Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді 28 липня о 06:04 за київським часом. Після трьох з половиною годин супутник розгорнули на орбіті.

Вперше ракету планували запустити 26 липня, але через негоду його двічі переносили. Запуск ракети Falcon Heavy став 51-ю місією SpaceX у 2023 році.

Вага супутника Jupiter 3 понад дев’ять метричних тонн, а розміром він завбільшки з мікроавтобус. Він забезпечить бездротове підключення до інтернету в Північній і Південній Америці.

Керувати супутником буде Hughes Network Systems, який є підрозділом компанії супутникового звʼязку EchoStar Corp.

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