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Монумент «Батьківщина-мати» у Києві хочуть перейменувати на «Україна-мати»

29.07.2023

Гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні сподівається, що рішення стосовно перейменування монументу буде затверджене Мінкультом напередодні 24 серпня. Монумент «Батьківщина-Мати» в Києві хочуть перейменувати на «Україна-Мати».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив в інтерв’ю «Українському радіо» гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

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«У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них – перейменування монумента “Батьківщина-мати” на монумент “Україна-мати”», – зазначив Савчук.

На його думку, для такого перейменування є всі підстави.

Юрій Савчук сподівається, що рішення Вченої ради музею стосовно перейменування монументу буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року – Дня Незалежності України.

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