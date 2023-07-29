30 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 30 липня

У неділю, 30 липня, святкують Міжнародний день дружби. Це свято в ООН започаткували 2011 року після проведення Міжнародного десятиліття культури миру та ненасильства.

Також 30 липня відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Його заснували в ООН у 2013 році, щоб привернути увагу до проблеми та підвищити інформованість суспільства про запобігання потрапляння у трудове, сексуальне рабство чи злочинну діяльність.

Крім того, 30 липня святкують Всесвітній день вишивки.

Яке релігійне свято 30 липня

У неділю, 30 липня, віряни вшановують пам’ять великомучениці Марини. Її стратили через віру в Господа та відмову поклонятися язичницьким богам.

Хто святкує іменини 30 липня

30 липня день ангела святкують Леонід, Петро, Вероніка, Марина та Маргарита.

Які історичні події відбулись 30 липня

762 — за розпорядженням халіфа Абу Джафара розпочалося зведення міста Багдад, яке згодом стало найбільшим культурним центром Близького Сходу.

1502 — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя.

1793 — у Канаді почалося будівництво Йорка. Тепер це місто має назву Торонто.

1840 — Микола І заборонив використання назви «Білорусь», замінивши її на «губернії Північно-Західного краю».

1863 — міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав до Київського цензурного комітету таємний циркуляр проти української мови й українських видань — так званий «валуєвський указ».

1920 — в Україні створили Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.

1956 — на американських доларах з’явилося гасло «In God We Trust».

1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу «Санта-Барбара».

Хто народився 30 липня

1863 — Генрі Форд, американський конструктор автомобілів та засновник компанії Ford Motor.

1947 — Арнольд Шварценеггер, американський актор.

1948 — Жан Рено, французький актор.

1961 — Лоуренс Фішберн, американський актор («Матриця», «Кошмар на вулиці В’язів 3»).

1962 — Енді Грін, автогонщик, який першим подолав звуковий бар’єр на автомобілі.

1972 — Олесь Санін, український кінорежисер та актор.

1974 — Хіларі Свонк, американська акторка.

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