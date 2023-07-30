Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2023 року

Протягом минулої доби на лінії фронту відбулось 36 бойових зіткнень. Також за добу ворог завдав вісім ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з РСЗВ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Миколаївка Чернігівської області; Стара Гута, Грабовське, Будівельне, Волфине Сумської області; Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Огірцеве та Тихе Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Дружба.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Макарівки і Старомайорського та обстріляв населені пункти Єлизаветівка, Одрадне, Благодатне, Макарівка, Рівнопіль, Старомайорське та Вільне Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки і Оріхова Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Токарівка, Антонівка, Тягинка, Михайлівка Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українська авіація за минулу добу завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також район зосередження особового складу противника.

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