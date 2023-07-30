Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 30 липня

За минулу добу українські військові знищили 480 окупантів, 14 танків та дев’ять артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на ранок 30 липня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 245700 (+480) осіб ліквідовано,
- танків — 4205 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 8178 (+11) од,
- артилерійських систем — 4795 (+9) од,
- РСЗВ — 698 (+0) од,
- засоби ППО — 459 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4011 (+4),
- крилаті ракети — 1347 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7275 (+28) од,
- спеціальна техніка — 711 (+1).
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