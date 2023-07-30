Сили ППО вночі знищили чотири «Шахеди», які окупанти випустили по Україні

Уночі 30 липня росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку чотирма ударними дронами Shahed-136.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Сили ППО знищили усі ворожі безпілотники у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

Також за минулу добу українська авіація завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки окупоантів. Також 29 липня протиповітряна оборона ліквідувала чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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