Окупанти заявили про нічну атаку 25 безпілотників на Крим

Міноборони рф заявляє, що у ніч на 30 липня 25 безпілотників атакували обʼєкти в окупованому Криму.

Про це пише «».

Заявляють, що всі безпілотники нібито збили та подавили засобами РЕБ.

«16 українських безпілотників знищено вогнем засобів ППО, ще 9 — подавлені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, вони зазнали аварії в акваторії Чорного моря і мису Тарханкут», — йдеться в полвідомленні.

Зазначають, що унаслідок «припиненої терористичної атаки» жертв, постраждалих та руйнувань немає.

Раніше Сhas News повідомляв, що у ніч на 30 липня Москву атакували безпілотники. Вибух пролунав у бізнес-центрі «Москва-Сіті». Вибуховою хвилею винесло документацію з офісу Міністерства цифрового розвитку рф, який знаходився у будівлі.

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