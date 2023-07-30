Саудівська Аравія проведе мирні переговори щодо України без участі росії

Саудівська Аравія планує провести мирні переговори щодо України наступного місяця без участі росії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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«На початку наступного місяця Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо України між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, зокрема Індією та Бразилією», – йдеться у повідомленні.

Проведення саміту заплановане на 5-6 серпня у місті Джидда.

Україна і західні офіційні особи сподіваються, що результатом цих перемовин стане мирний саміт наприкінці року. Очікується, що на саміті буде підписано документ із загальними принципами розв’язання війни в Україні, які потім дадуть старт майбутнім мирним переговорам із росією.