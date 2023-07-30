«Робота проведена філігранно»: Гуменюк розповіла подробиці удару ЗСУ по Чонгарському мосту

Українські військові продовжують руйнувати логістику росіян на лівому березі Херсонщини.

Про це в ефірі телемарафону розповіла Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України.

За її словами, Сили оборони намагаються зруйнувати плани росіян. Так, пошкодження Чонгарського мосту знизить пропускну активність окупантів.

«Тому робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об’їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки в зв’язку з нашою бойовою роботою», — розповіла Гуменюк.

Вона додає, що українські військові встановлюють вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами окупантів. Втім, загарбники використовують для прикриття мирних мешканців. Зокрема, чергують військові автомобілі з цивільними.

«Це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з Криму, не маючи можливості використати Кримський міст, вони намагаються об’їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки», — пояснила речниця.

Сhas News повідомляв, що окупанти заявили про нічну атаку 25 безпілотників на Крим. Російське міноборони стверджує, що всі БПЛА збили та подавили засобами РЕБ.

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