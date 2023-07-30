У столиці відбудеться другий Благодійний Кураж 29-30 липня в Гаражі на Подолі

Організатори 29-30 липня знову збирають другий Благодійний Кураж – разом ще більше корисного, тим паче програма чекає гостей просто ого-го.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Організатори зробили певні висновки після минулого Куражу і завіряють у наступному:

– Онлайн квиток дасть можливість ОДРАЗУ заходити на територію Куражу. Ми не можемо гарантувати, що черг не буде, але все, що можна було пришвидшити та спростити – ми пришвидшили та спростили максимально.

– Перон залишимо під посадку, теревеньки з тими, кого ви давно не бачили, та перекусити під навісом в комфорті.

– Барахолка буде розміщена всередині павільйону, прохід між рядками буде ширший, а отже – учасників трохи менше. Але це зробить відбір їх навіть ще більш прискіпливим, щоб ваші очі купались в красі 🙂

– Локація як була доступною, так і залишається, ми дуже чекаємо всіх різних рівних гостей до нас! Любимо @garage, радіємо, що в нас метч не тільки по локації, а ще й по цінностям.

Кураж програма

Коли: 29-30 липня 12:00 – 22:00

Де: Garage, вул. Межигірська, 82 (станція метро Тараса Шевченко)

Квиток онлайн на один день – 250 гривень (дає можливість прямого входу на Кураж без очікування в черзі на касу) Весь прибуток передаємо на благодійність.

Оплачуй квиток карткою Visa і твій благодійний внесок подвоїться!

* безкоштовний вхід для: військових, людей з інвалідністю, вагітних жінок, дітей до 12 років та гостей літнього віку ❤️ на територію можна проносити питну воду та снек для себе або дитини в індивідуальному контейнері.