Ракетний удар по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених

Кількість загиблих унаслідок удару окупантів по закладу освіти в Сумах 29 липня збільшилась до двох.

Також число поранених зросло до 20 осіб, повідомили у Сумській міськраді.

Троє людей залишаються в лікарні.

Нагадаємо, увечері 29 липня росіяни вдарили ракетою по закладу професійно-технічної освіти. Після вибуху виникла пожежу, її гасили до 3:00 ранку. Зруйновано та пошкоджено корпуси закладу, гуртожитки та багатоповерхівки.

Відповідні служби продовжують розбір завалів та заходи з евакуації населення. Міська влада надала тимчасове житло 13 громадянам.

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