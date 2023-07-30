Українські партизани провели диверсійну операцію в Маріуполі

29 липня партизани з групи «Ї» Маріупольського спротиву провели диверсійну операцію в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Їм вдалося знищити три військових вантажівки та вивести з ладу обладнання для виготовлення «зубів дракону».

Також партизани завдали суттєвих пошкоджень будівлі, де розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.

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