Українські бійці ефектно знищили ворожий ЗРК «Бук» (відео)

Українські військові знищили дві машини з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук». Відео влучних пострілів показала пресслужба військової частини А1108 (15-та окрема бригада артилерійської розвідки).

«Всього за якихось 5 хвилин, знищивши багатомільйонну техніку, ми відкрили цілий район для вільної «роботи» наших друзів-артилеристів. Тепер, вони можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці», — йдеться у дописі.

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За даними OSINT-дослідників, ворог втратив пуско-заряджальну установку 9А316 та РПН 9С36 комплексу 9K317 «Бук-М2» (Бук). Ворожу техніку знищили біля села Новопетриківка на Донеччині на Бердянському напрямі наступу ЗСУ.

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